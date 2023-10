Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken und mit Pferdeanhänger Unfall verursacht

Kandel/Edenkoben (ots)

Am 15.10.2023 gegen 19:40 Uhr fuhr der 54-jährige Führer eines Pkw samt Pferdeanhänger an der Anschlussstelle Kandel-Süd auf die A65 in Richtung Ludwigshafen auf und kollidierte hierbei mit einem Fahrzeug, das in diesem Moment die Anschlussstelle passierte. Da der Unfallverursacher seine Fahrt trotz Kollision fortsetzte, wurde er von dem Unfallgegner verfolgt. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte ihn im Bereich Edenkoben stoppen und stellte fest, dass er mit etwa einem Promille in der Atemluft nicht mehr in der Lage war, am Straßenverkehr teilzunehmen.

Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Sein fahrtüchtiger Beifahrer konnte die Fahrt fortsetzen und das wohlbehaltene Pferd versorgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell