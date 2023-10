Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen in Edenkoben

Am Vormittag des 16.10.2023 zwischen 10:00 Uhr und 11:10 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Luitpoldstraße auf Höhe der Paul-Gillet-Realschule plus durchgeführt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h waren 15 Fahrzeugführer zu schnell, der Spitzenreiter wurde mit 44 km/h gemessen. Die Abholung eines Paketes kommt einer Fahrzeugführerin besonders teuer zu stehen: Sie passierte die Kontrollstelle in einem regelrechten Blindflug, da sie auf ihrem Handy derart in die Suche ihres digitalen Abholscheins vertieft war, dass sie weder die Anhaltesignale noch die Beamten wahrnahm und erst auf dem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

