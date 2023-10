Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Entwendeter E-Scooter aufgefunden - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 15.10.2023 erging gegen 10:30 Uhr eine Mitteilung über einen im Gebüsch liegenden E-Scooter in der Nähe des Hauptbahnhofes in Landau. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass der E-Scooter bereits am 18.09.2023 in Germersheim entwendet wurde. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der Geschädigte informiert. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell