POL-PDLD: Offenbach an der Queich - In Gartenzaun gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 14.10.2023 bemerkte gegen 23:30 Uhr ein 83-Jähriger in Offenbach einen lauten Knall, welcher von der Straße kam. Bei einer Nachschau musste er feststellen, dass augenscheinlich ein PKW in seinen Gartenzaun gefahren war und sich anschließend unerlaubt entfernte. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Nach der Spurenlage muss der flüchtende PKW-Fahrer hierbei die Straße Im See in Richtung Jakobstraße befahren haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

