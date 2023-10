Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen im Abfahrtsbereich

Bild-Infos

Download

A65/B271 (ots)

Am Montagnachmittag (16.10.2023) wurde der Verkehr im Abfahrtsbereich der A65 an der Anschlussstelle Deidesheim/B271 überwacht. Sowohl die Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Ludwigshafen als auch die aus Fahrtrichtung Karlsruhe wurden einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Hierbei ergaben sich bei erlaubten 80 km/h in eineinhalb Stunden insgesamt 29 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der "Spitzenreiter" wurde mit 110 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei. Zudem wurden bei fünf Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche die Fahrzeugführer nun beheben müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell