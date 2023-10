Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Herxheim/Billigheim-Ingenheim - Unfallfluchten noch und nöcher - Zeugen gesucht

Landau/Herxheim/Billigheim-Ingenheim (ots)

Gleich fünf Anzeigen wegen Verkehrsunfallflucht wurden am gestrigen Tag bei der Polizeiinspektion Landau erstattet. In der St.-Christophorus-Straße in Herxheim wurde am 15.10.2023 zwischen 9 Uhr und 12 Uhr ein geparkter PKW Ford beschädigt - Schadenshöhe 1500 Euro. In der Hauptstraße in Billigheim-Ingenheim wurde am 16.10.2023 gegen 15:30 Uhr ein geparkter PKW BMW vermutlich beim Ausparken beschädigt - Schadenshöhe 2000 Euro. In der Ostbahnstraße in Landau wurde am 16.10.2023 gegen 16:50 Uhr ein geparkter PKW Seat beim Vorbeifahren beschädigt - Schadenshöhe 250 Euro. Ebenfalls beim Vorbeifahren wurde ein PKW Skoda am 16.10.2023 zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr in der Immelmannstraße in Landau beschädigt - Schadenshöhe 500 Euro. Ein weiterer geparkter PKW wurde in Herxheim in der Beethovenstraße beschädigt. Dieser Vorfall ereignete sich am 16.10.2023 zwischen 12 Uhr und 17:15 Uhr - Schadenshöhe 500 Euro. In allen Fällen wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

