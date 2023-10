Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bekifft Unfall verursacht

Landau (ots)

Am 16.10.2023 wollte ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 14:15 Uhr in der Waffenstraße in Landau rückwärts ausparken. Hierbei übersah er einen 56-jährigen Mercedes-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem Peugeot-Fahrer Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Dem 39-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein PKW-Schlüssel wurde sichergestellt. Zu allem Überfluss war bei der Unfallaufnahme unklar, ob er überhaupt über eine entsprechende Fahrerlaubnis verfügt. Hierfür müssen weitere Ermittlungen angestellt werden. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und gegebenenfalls Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

