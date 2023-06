Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unfall beim Heimatfest

Fußgänger und Fahrer eines E-Scooters schlagen die Köpfe zusammen

Ulm (ots)

Am Sonntag wurde die Laupheimer Polizei gegen 02.15 Uhr in die Hasenstraße gerufen. Ein 27-Jähriger war mit einem E-Scooter auf dem Gehweg in der Hasenstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Er wechselte auf die Fahrbahn, die in diesem Bereich wegen des Heimatfestes für den Zulieferer- und Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Beim Abfahren auf die Fahrbahn übersah der 27-Jährige einen 30-jährigen Fußgänger, der in Richtung Festplatz lief, und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Männer stießen bei dem Unfall mit den Köpfen zusammen. Der Fußgänger kam in der Folge zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, die allerdings vor Ort behandelt werden konnten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs war. Daher sieht nun die Fahrzeughalterin noch einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz entgegen. Sachschaden entstand keiner.

+++++++++++++++++++++ 1255674

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell