Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim, Stolpersteinen beschädigt - Zeugen gesucht

Mainz-Ebersheim (ots)

Am Donnerstag den 09.11.2023 kam es in den Nachmittagsstunden in Mainz-Ebersheim zur Beschädigung mehrerer Stolpersteine.

In der Schulrat-Spang-Straße vor der Hausnummer 2 wurden die drei Steine, die dort zum Gedenken an die jüdischen Bewohner und deren Schicksal verlegt sind, durch bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe verunreinigt. Durch die Tat wurden die auf den Steinen angebrachten Namen unleserlich. Auch zuvor dort abgelegte Blumen wurden durch den oder die Täter entfernt.

Wer am Donnerstag den 09.11.2023 zwischen 15:00 und 16:00 Uhr im Bereich der Schulrat-Spang-Straße Feststellung gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell