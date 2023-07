POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots) - Am heutigen Mittag (27.07.23) meldete sich eine junge Frau telefonisch bei der Polizeiinspektion St. Ingbert. Sie gab an, am vergangenen Mittwoch ihre In-Ear-Kopfhörer in der Saarbahn liegengelassen zu haben. Eine unbekannte Person habe diese Kopfhörer nunmehr in einem Online-Portal zum Verkauf ...

mehr