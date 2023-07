Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Nach dreister Unterschlagung - Polizei schnappt jugendlichen Täter beim Verkauf auf frischer Tat

St. Ingbert (ots)

Am heutigen Mittag (27.07.23) meldete sich eine junge Frau telefonisch bei der Polizeiinspektion St. Ingbert. Sie gab an, am vergangenen Mittwoch ihre In-Ear-Kopfhörer in der Saarbahn liegengelassen zu haben. Eine unbekannte Person habe diese Kopfhörer nunmehr in einem Online-Portal zum Verkauf angeboten. Man könne anhand der Individualnummer, welche auf den eingestellten Bildern größtenteils erkennbar sei, mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich um ihre abhanden gekommenen Kopfhörer handle.

Die Geschädigte erstattete zunächst eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung. Weiterhin gaukelte sie dem Verkäufer gegenüber vor, dass sie ein Kaufinteresse an dem Gegenstand habe. Es wurde schließlich für den heutigen Abend ein Verkauf mit Geldübergabe am Marktplatz in St. Ingbert-Hassel vereinbart. Die Geschädigte und der Täter erschienen pünktlich am Marktplatz. Was der Täter nicht wusste: Die Polizei befand sich in unmittelbarer Nähe und erschien bei der Verkaufsanbahnung ebenfalls vor Ort. Anhand der Individualnummer konnten die Kopfhörer eindeutig als Eigentum der Geschädigten erkannt werden. Bei dem Täter handelte es sich um einen Jugendlichen, der die Tragweite seines Handelns offenbar nicht gänzlich überschaut hatte. Er gab an, sich lediglich etwas hinzuverdient haben zu wollen. Der Jugendliche wurde in Gewahrsam genommen und später in die Obhut seiner Mutter übergeben. Weitere Ermittlungen folgen.

