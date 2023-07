Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Taschendiebstahl Kaufland St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 24.07.2023 wurde die Polizeiinspektion St. Ingbert gegen 10:30 Uhr durch den Ladendetektiv im Kauflandmarkt darüber in Kenntnis gesetzt, dass zwei Frauen im Einkaufsmarkt mehrere Kunden ausspähen und sich verdächtig verhalten würden. Im Rahmen einer Personenkontrolle durch die eingetroffenen Polizeibeamten versuchte eine der beiden Frauen, eine Geldbörse in den Mülleimer zu werfen, was unterbunden werden konnte. Es stellte sich heraus, dass die Geldbörse einer Kundin des Marktes gehörte, welche sich noch in diesem befand und dieser vor Kurzem im Markt entwendet wurde.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Derzeit wird geprüft, ob evtl. noch weitere Taten durch beide Frauen (osteurop. Herkunft) begangen wurden. Beide wurden im Anschluss an die Maßnahmen auf der Polizeiinspektion aus diesen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell