Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnungseinbruchdiebstahl in lauer Sommernacht

Erfurt (ots)

Die aktuell sehr hohen sommerlichen Temperaturen führen dazu, dass viele Bewohner die Fenster ihrer Wohnungen in den Abend- und Nachtstunden offen lassen. Diesen Umstand machte sich ein noch unbekannter Täter zu Nutze. In den sehr frühen Morgenstunden des Samstags, den 15.07.2023, kletterte dieser über ein Baugerüst in der Leipziger Straße in das 1.OG eines Mehrfamilienhauses. Hier stieg er über ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung und entwendete mehrere Schlüssel, Bekleidung und einen Rucksack im Gesamtwert von 750,- EUR. Zum Zeitpunkt der Tat befanden sich vier Personen in der Wohnung, die von dem ungebetenen Gast nichts mitbekamen. Nur wenige Zeit später, versuchte ein ebenfalls noch unbekannter Täter in der Jonny-Schehr-Straße über ein ebenfalls offenstehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung einzudringen. Als Aufstiegshilfe nutzte er hierbei ein Fahrrad. Durch die Bewohnerin wurde der Eindringling bemerkt, woraufhin dieser flüchtete. Durch die Polizei wurden umfangreich Spuren gesichert. Zeugen die Angaben machen können, werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Süd unter der Vorgangsnummer 0182019/2023 zu melden. (ChSch)

