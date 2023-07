LPI-EF: Baucontainer aufgebrochen

Erfurt (ots) - Freitagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in Erfurt leicht verletzt. Der 61-Jährige stand gegen 12:15 Uhr an einer roten Ampel in der Maximilian-Welsch-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein hinter ihm wartender 54-jähriger Opel-Fahrer an und stieß mit geringer Geschwindigkeit gegen das Hinterrad des Motorradfahrers. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zur ...

