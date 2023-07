Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Erfurt (ots)

Freitagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Auffahrunfall in Erfurt leicht verletzt. Der 61-Jährige stand gegen 12:15 Uhr an einer roten Ampel in der Maximilian-Welsch-Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein hinter ihm wartender 54-jähriger Opel-Fahrer an und stieß mit geringer Geschwindigkeit gegen das Hinterrad des Motorradfahrers. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

