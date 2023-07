Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe verletzten Tankstellenmitarbeiterin

Erfurt (ots)

Dieseldiebe verletzten gestern Nachmittag eine Tankstellenmitarbeiterin in Erfurt. Die zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 25 bis 29 Jahren hatten an einer Tankstelle im Norden der Stadt etwa zwanzig Liter Diesel in einen Kanister gefüllt. Als sie das Tankstellengelände ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie von einer Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen. Unvermittelt griffen die Täter die Frau mit Pfefferspray an und verletzten sie dabei. Sofort alarmierte Polizeibeamte konnten die vier Täter vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Zwei von ihnen verbrachten die Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei. Ein Richter entscheidet am heutigen Tag, ob die beiden Diebe in ein Gefängnis müssen. (DS)

