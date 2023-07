LPI-EF: Unbekanntes Pulver

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in Erfurt auf einen Schnellimbiss abgesehen. Im Tatzeitraum von Mittwoch bis Donnerstag verschafften sich die Täter Zutritt in das Geschäft. Im Verkaufsbereich stahlen sie aus einer Registrierkasse etwa 100 Euro Wechselgeld. Anschließend brachen die Täter mit Gewalt zwei Spielautomaten auf. Dabei erbeuteten sie noch circa 600 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte am ...

