FW-MG: Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Betriebsunfall

Mönchengladbach-Neuwerk, 07.07.2023, 17:30 Uhr, Boettgerstraße (ots)

Am späten Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Firmengelände an der Boettgerstraße gerufen. Dort wurde ein Mitarbeiter großflächig am Oberkörper durch kochendes Wasser verletzt. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg alarmiert, der dann auf dem Wiesengelände eines Spielplatzes an der Borsigstraße landete. Die Feuerwehr sicherte den Landeplatz zusammen mit der Polizei ab. Anschließend wurde der Patient nach einer Erstversorgung u.a. durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik geflogen.

Im Einsatz waren ein Rettungswagen von der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk) sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

