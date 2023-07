FW-MG: Ausgedehnter Zimmerbrand in Hinterhaus

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach-Rheydt, 06.07.2023, 15:45 Uhr, Hauptstraße (ots)

Gegen 15:45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Hauptstraße gerufen. Mehrere Anrufer meldeten eine starke Rauchentwicklung aus dem 1. Obergeschoß eines Hinterhauses. Zwei Personen wurden noch im Gebäude vermutet. Die eintreffenden Einsatzkräfte leiteten sofort eine Menschenrettung durch einen Trupp mit Pressluftatmern und C-Rohr ein. Die vermissten Personen konnten sich aus eigener Kraft ins Freie retten und wurden durch einen Notarzt notfallmedizinisch erstversorgt. Im weiteren Verlauf wurden beide vorsorglich in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Vorher informierten sie die Feuerwehrkräfte, dass sich noch ein Hund und ein Vogel in der Brandwohnung befänden. Der vorgehende Trupp stellte in der Wohnung eine erhebliche Hitze- und Rauchentwicklung fest, was das Vorankommen erschwerte. Parallel wurde durch die Besatzung eines zweiten Löschfahrzeuges ein weiterer Löschangriff von der Wilhelm-Strauß-Straße zur Rückseite des Gebäudes vorgenommen. Die hier eingesetzten Kräfte meldeten zwei stark erhitzte Propangasflaschen, die massiv gekühlt werden mussten. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und die Wohnung weiter durchsucht werden. Für die vermissten Tiere kam leider jede Hilfe zu spät. Nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen mit zwei Hochleistungslüftern konnte die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Die Brandwohnung und die darunterliegende Wohnung sind nicht mehr bewohnbar. Die Hauptstraße und die Wilhelm-Strauß-Straße waren für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und der Logistik-LKW aus dem Technik- und Logistik-Zentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt der Stadt Mönchengladbach sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Stephan Müller

