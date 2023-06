Feuerwehr Detmold

FW-DT: Heckenbrand breitet sich auf Wohnhaus aus - Gebäude unbewohnbar

Detmold (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:40 Uhr wurde das hauptamtliche Personal der Feuerwehr Detmold zu einem gemeldeten Heckenbrand an der Straße "Am Rott" im Ortsteil Pivitsheide gerufen. Bereits während der Anfahrt der ersten Kräfte erreichten die Feuer- und Rettungsleitstelle Lippe weitere Notrufe hierzu. Diesen zufolge solle sich das Feuer schnell ausbreiten und drohe, auf das nebenstehende Wohnhaus überzugreifen. Das Einsatzstichwort wurde daraufhin bereits vor Eintreffen erhöht und somit weitere Einheiten alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer bereits auf den Dachstuhl des Einzelhauses übergegriffen hatte, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert war. Der Dachstuhl brach im weiteren Verlauf des Einsatzes nahezu vollständig ein. Alle Einheiten der Detmolder Feuerwehr wurden im Zusammenhang mit diesem Einsatz alarmiert. Die etwa 100 Einsatzkräfte brachten das Feuer vor Ort unter Kontrolle, während zwei weitere Einheiten die Feuer- und Rettungswache am Gelskamp für etwaige Paralleleinsätze besetzten.

Vor Ort wurde die Bewohnerin des Hauses, die sich zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht im Gebäude befand, durch den Rettungsdienst sowie durch die Notfallseelsorge betreut. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden an. Eine Brandsicherheitswache wird die Brandruine in der Nacht weiter auf versteckte Glutnester kontrollieren. Kreisbrandmeister Wolfgang Kornegger verschaffte sich vor Ort zeitweise einen Überblick über die Lage. Außer den Kräften der Feuerwehr waren zudem noch der Rettungsdienst mit Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt sowie Tanklöschfahrzeuge aus Nachbargemeinden im Einsatz. Nachbarn stellten den Einsatzkräften Getränke zur Verfügung, die angesichts der Außentemperaturen dankend angenommen wurden.

