FW-MG: Kinder versehentlich im PKW eingeschlossen

Mönchengladbach-Holt, 07.07.2023, 10:24 Uhr, Madrider Strasse (ots)

Heute Morgen wurden der Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach zwei eingeschlossene Kinder in einem PKW gemeldet. Unglücklicherweise lag der Schlüssel noch im verschlossenen PKW. Die Kinder, ein und drei Jahre alt, waren die ganze Zeit wohlauf, da die Sonneneinstrahlung noch nicht so stark war. Die Feuerwehr öffnete die Türe mit Spezialwerkzeug einen Spaltbreit und angelte den Schlüssel durch den entstandenen Spalt aus dem PKW. Mit dem Schlüssel öffnete die Feuerwehr das Fahrzeug ohne Beschädigungen und übergab die Kinder wohlauf in die Arme Ihrer Mama.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt).

Einsatzleiter: HBM Marius Baltes

