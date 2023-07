Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verwahrloste Tiere entdeckt

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, waren Beamte des ID Süd im Erfurter Stadtteil Melchendorf zur Klärung eines Sachverhalts im Einsatz. Im Zuge dessen stellten sie in der Wohnung einer 20jährigen zwei verwahrloste 16 Wochen alte Kätzchen und einen 12 Wochen alten Hundewelpen fest. Aufgrund des dürftigen Pflegezustands der Tiere, sowie diverser tierischer Verunreinigungen innerhalb der Wohnung wurden die Tiere in Abstimmung mit dem Erfurter Veterinäramt sichergestellt und in einem Tierheim untergebracht. Gegen die Besitzer der Tiere wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. (MF)

