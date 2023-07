Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Beschädigungen an Kraftfahrzeugen in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.07.2023, 13:00 Uhr - 23.07.2023, 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Theresienstraße in St. Ingbert geparkten PKW (Ford, Farbe: gelb). Hierbei wurden durch bislang unbekannten Täter insgesamt drei von vier Reifen des PKW beschädigt. Anschließend flüchtet der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt circa 150EUR.

Darüber hinaus kam es im Tatzeitraum vom 22.07.2023, 17:00 Uhr - 23.07.2023, 09:30 Uhr zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem in der Kapellenstraße in St. Ingbert geparkten PKW (VW Passat, Farbe: blau). Auch bei hiesiger Tat wurden durch bislang unbekannten Täter insgesamt drei von vier Reifen des PKW beschädigt. Anschließend flüchtet der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt circa 200EUR.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, kann zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Verkehrsunfällen mitteilen können, werden gebeten, sich mit der PI St. Ingbert unter der 06894-1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell