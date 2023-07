Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Ausgesetzte Leghorn Henne im Wald

Elversberg (ots)

Am Samstag, den 22.07.2023 zwischen ca. 09:00 - 12:00 Uhr kam es am angrenzenden Waldgebiet / Mitfahrerparkplatz Anschlussstelle Elversberg, auf der L 112, gegenüber dem Fußballstadion zu einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Hierbei hatte eine derzeit unbekannte Person eine augenscheinlich neue grau-schwarze Transportbox mittels einer Kette und Schloss an einem Baum befestigt. In der Transportbox befand sich eine sehr unternährte junge, weiße Leghorn Henne. Dieser war erst ca. 5 Monate alt. In der Transportbox war kein Futter oder Wasser hinterlegt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Leghorn Henne wurde einer Tierauffangstation übergeben.

Sollten Zeugen Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen können, so wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion St. Ingbert, 06894-1090, gebeten.

