Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Graffitis in der Virchowstraße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.07.2023, 22:00 Uhr bis 23.07.2023, 10:00 Uhr ereignete sich in der Virchowstraße 66386 St. Ingbert eine Sachbeschädigung durch Graffiti. Hierzu sprühte der unbekannte Täter zwei Graffiti-Tags in der Farbe Lila an eine Hausfassade. Anschließend flüchtete der Täter von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell