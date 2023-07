POL-IGB: Unfallflucht in der Pfarrgasse in St. Ingbert

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Am Samstagabend, den 22.07.2023, gegen 20:00 Uhr, parkte ein unbekannter Pkw-Führer aus dem Einfahrtsbereich der Anwesen Pfarrgasse 25-27 in St. Ingbert rückwärts aus. Hierbei beschädigte er den gegenüber am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Daimlerchrysler Petit Cruiser mit IGB-Kreiskennzeichen. Ohne sich um den beschädigten Pkw zu kümmern, flüchtete der unbekannte Pkw-Fahrer. Am beschädigten Petit Cruiser entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet Ihre St. Ingberter Polizei unter der 06894-1090.

