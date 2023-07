Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Vermeintlicher Gasgeruch in einem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert führt zur Evakuierung des Marktes, stellt sich jedoch als Fehlalarm heraus.

St. Ingbert-Mitte, Oststraße (ots)

Am 22.07.2023 kam es gegen 08:55 Uhr zu einem vermeintlichen Gasaustritt in einem Baumarkt in der Oststraße in St. Ingbert. Nach Alarmierung der Feuerwehr St. Ingbert und hiesiger Polizeiinspektion, wurde der gesamte Markt evakuiert. Bei den anschließenden Messungen konnten keine erhöhten Gaswerte festgestellt werden. Bei dem vorliegenden Geruch handelte es sich entgegen der ersten Vermutung um ein Leck im Bereich eines Abflussrohrs. Eine Gefahr für die vor Ort befindlichen Personen bestand demnach zu keiner Zeit. Folglich wurde der Einsatz vor Ort gegen 09:35 Uhr beendet, sodass der Baumarkt wieder öffnen konnte.

