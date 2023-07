Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schockanruf - Übergabe einer hohen Bargeldsumme

St. Ingbert Mitte (ots)

Am Donnerstag den 20.07.2023 kommt es gegen 15:30 Uhr auf dem Markplatz in St. Ingbert nach einem vorangegangenen Schockanruf (Vortäuschen einer Notsituation durch Anrufbetrüger)zu einer Übergabe von circa 43.000 Euro Bargeld an eine bislang unbekannte Täterin.

Der 77-jährige Geschädigte erhielt zur Mittagszeit einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. Das Gegenüber, das sich als Polizeibeamtin vorstellte, gab an, dass die Tochter des Geschädigten einen Unfall verursacht hätte, wobei zwei Personen tödlich verletzt worden wären. Um die Untersuchungshaft ihrer Tochter zu vermeiden, wurde der Geschädigte dazu aufgefordert, 60.000 Euro Bargeld zu übergeben. Der Geschädigte hob im Anschluss auf zwei unterschiedlichen Banken insgesamt knapp 43.000 ab, bevor es dann am späten Nachmittag zur Geldübergabe kam. Hierbei übergab der Geschädigte die genannte Summe an eine Frau, welche er wie folgt beschreiben kann:

- nordafrikanisches Aussehen - ca. 160cm groß - schwarzes lockiges Haar - rundliches Gesucht - korpulente Statur - auffallend volle Lippen

Die Geldübergabe fand, wie bereits erwähnt, gegen 15:30 Uhr hinter dem Rathaus (in Richtung Stadthalle) auf dem dortigen Parkplatz statt.

Zeugen, insbesondere Zeugen, die Angaben zur Geldübergabe machen können, werden gebeten, sich direkt mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen.

Vor allem sind hier Hinweise zur Geldabholerin von großer Bedeutung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell