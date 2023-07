Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Porsche Cayenne beschädigt

St. Ingbert (ots)

Im Zeitraum vom 22.07.2023, 16:00 Uhr auf den 23.07.2023, 09:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Täter eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Kaiserstraße, in Höhe des Anwesens 70, in 66386 St. Ingbert begangen. Der abgestellte graue Porsche Cayenne mit St. Ingberter Kreiskennzeichen stand auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Der Unbekannte beschädigte den hinteren, rechten Stoßfänger des Fahrzeuges mit einem unbekannten Werkzeug. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Hat jemand den oben genannten Sachverhalt beobachtet und kann Angaben zum Sachverhalt machen, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell