POL-IGB: Brand Grünschnittfläche Rischbachstraße St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Im Tatzeitraum vom 22.07.2023, 13:00 Uhr - 23.07.2023, 11:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem in der Theresienstraße in St. Ingbert geparkten PKW (Ford, Farbe: gelb). Hierbei wurden durch bislang unbekannten Täter insgesamt drei von vier Reifen des PKW beschädigt. Anschließend flüchtet der unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe beträgt circa 150EUR. Darüber ...

mehr