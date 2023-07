POL-MA: Mannheim, Gartenstadt: Sachbeschädigung durch "Spaziergang" auf Auto

Eberbach (ots) - Am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf ein 48-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann am Hals gepackt und gewürgt worden sein soll. Vorausgegangen waren Streitigkeiten, nachdem der unter dem Tisch liegende Hund eines Beteiligten getreten worden sein soll bzw. ...

