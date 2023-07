Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Schlägerei zwischen zwei Männern - Zeugenaufruf

Eberbach (ots)

Am Donnerstagabend, um 19:30 Uhr, kam es vor einer Lokalität in der Bahnhofstraße zu einer Schlägerei, in dessen Verlauf ein 48-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann am Hals gepackt und gewürgt worden sein soll.

Vorausgegangen waren Streitigkeiten, nachdem der unter dem Tisch liegende Hund eines Beteiligten getreten worden sein soll bzw. dieser nach einem Beteiligten geschnappt haben soll.

Die verständigten Polizeibeamten trafen die Kontrahenten jedoch nicht mehr an. Um 22:50 Uhr erschien dann ein Beteiligter der Auseinandersetzung auf dem Polizeirevier Eberbach um Anzeige zu erstatten. Er hatte sich zunächst in ärztliche Behandlung begeben, nachdem er leicht verletzt worden war.

Die Ermittlungen zu dem anderen unbekannten Mann wurden durch das Polizeirevier Eberbach eingeleitet.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

- 48-55 Jahre alt, - 170 cm groß, - Glatze mit ca. 5 cm breitem rot-orangenem Irokesenschnitt, - War bekleidet mit T-Shirt und Shorts.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/92100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell