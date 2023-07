POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

St. Ingbert (ots) - Im Zeitraum vom 23.07.2023, 22:15 Uhr bis 24.07.2023, 10:20 Uhr kam es in der Ludwigstraße in St. Ingbert in einer dortigen Gaststätte zu einem Einbruchsdiebstahl. Hier gelangte unbekannter Täter in den Lagerraum der Gaststätte und entwendete dort einen Tresor mit Tageseinnahmen im vierstelligen Bereich. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen. ...

