Polizei Mettmann

POL-ME: Mitsubishi Eclipse Cross von Park&Ride-Parkplatz entwendet - Ratingen - 2305073

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Zeit von 17. Mai 2023 bis 23. Mai 2023, wurde ein SUV der Marke Mitsubishi von einem Parkplatz in Ratingen-Tiefenbroich entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Abend des 23. Mai 2023, stellte der Inhaber eines "Park&Ride"-Parkplatzes an der Elisabethstraße in Tiefenbroich fest, dass ein dort abgestellter Mitsubishi Eclipse Cross entwendet worden war. Die zwei Jahre alte, graue Kombilimousine mit Essener Städtekennung (E-) war am Nachmittag des 17. Mai 2023 verschlossen auf dem umzäunten Gelände abgestellt worden.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des SUV vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Mitsubishi Eclipse Cross, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell