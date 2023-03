Bundespolizeidirektion München

Diebstahl im Zug führt zu weiterem Diebesgut, Drogen und zur Haftprüfung - Reisende findet Dieb im ICE

Am Mittwoch (22. März) bestahl ein 23-Jähriger in einem ICE bei Augsburg eine Reisende. Bei der Durchsuchung des Diebes durch die Bundespolizei wurde weiteres Diebesgut aufgefunden.

Eine 26-jährige Inderin schlief im ICE 615 (Dortmund - München). Als sie im Bereich Augsburg gegen 23:30 Uhr aufwachte, stellte sie fest, dass ihr Rucksack fehlte. Im Zug befragte sie Mitreisende und machte sich mit einer Zugbegleiterin auf die Suche nach ihrem Gepäckstück.

Sieben Wagen weiter wurde sie fündig. Nach Hinzuziehung eines privat reisenden Polizisten konnte dieser in der Bauchtasche eines 23-jährigen Marokkaners die Geldbörse der 26-Jährigen, die in Stockdorf, Lkr. Starnberg, wohnt, auffinden. In einer mitgeführten Stofftasche des Nordafrikaners der in Möhnesee, Nordrhein-Westfalen mit Wohnsitz gemeldet ist, wurde dann auch der Rucksack der jungen Frau, mit diversen Gegenständen, u.a. einer Sonnenbrille und einer Alu-Trinkflasche, aufgefunden. Bei der Ankunft in München nahm eine Streife der Bundespolizei den 23-Jährigen in Empfang.

Dabei stellte sich heraus, dass er ohne Fahrschein von Frankfurt nach München unterwegs war. Bei der anschließenden Durchsuchung in der Wache wurden dann ein zur Fahndung ausgeschriebenes Handy (Marke XIAOMI, Typ 11 LITE 5G) sowie 0,9 Gramm Haschisch aufgefunden.

Der 23-Jährige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I heute wegen des Verdachts des Diebstahls, der Leistungserschleichung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dem Haftrichter vorgeführt.

