POL-PPRP: Bei Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag (01.11.2023) und Donnerstagmorgen (02.11.2023) wurde das Schaufenster einer Eisdiele in der Niederfeldstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000EUR. Haben sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr