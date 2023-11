POL-PPRP: Schaufenster beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmorgen (02.11.2023, 8:30 Uhr) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein E-Skateboard in Brand geraten sein. Das Feuer griff dann auf umliegende Gegenstände über. Es entstand eine starke Rauchentwicklung. Ersten Einschätzungen nach wird der ...

