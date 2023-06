POL-UN: Holzwickede - Polizei sucht gestürzten Rollerfahrer

Schwerte (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend (21.06.) zwischen 19.30 und 19.50 Uhr auf dem Gelände des Gymnasiums an der Ostberger Straße in Schwerte zwei rollende Müllcontainer in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden Teile des Schulgebäudes beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

