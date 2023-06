Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unbekannte stecken Müllcontainer auf Schulgelände in Brand

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend (21.06.) zwischen 19.30 und 19.50 Uhr auf dem Gelände des Gymnasiums an der Ostberger Straße in Schwerte zwei rollende Müllcontainer in Brand gesetzt.

Durch das Feuer wurden Teile des Schulgebäudes beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell