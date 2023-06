POL-UN: Selm - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind

Holzwickede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (20.06.) in Holzwickede ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war ein 66-jähriger Holzwickeder mit seinem Pkw auf der Massener Straße in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung Massener Straße/Billmericher Weg/Goethestraße beabsichtigte er geradeaus zu fahren. Hier ...

