POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Pfarrheim

Selm (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einem verletzten Kind am Montagnachmittag (19.06.) in Selm bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 15.45 Uhr war ein Zehnjähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Ludgeristraße in Richtung des Kreisverkehrs an der Münsterlandstraße unterwegs. In Höhe des Lidl-Marktes fuhr neben ihm ein Mädchen, das während der ...

