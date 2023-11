Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Polizei sucht Unfallverursacher und Unfallzeugen

Buchholz (ots)

Bereits am 01.11.2023 war es auf der Bendestorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines braunen Pick-Ups und einem zehnjährigen Kind gekommen. Der Vorfall wurde der Polizei am 02.11. angezeigt. Demnach war der Schüler gegen 08.45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage Bendestorfer Straße / Am Radeland unterwegs. Als er bei Grünlicht die Fußgängerfurt in Richtung Buenser Weg überqueren wollte, wurde er von dem Fahrer des Pick-Ups, der auf der Bendestorfer Straße in Richtung Bendestorf unterwegs war, angefahren. Der Fahrer sei ausgestiegen und habe gefragt, ob der Junge einen Rettungswagen benötige, was dieser verneinte. Daraufhin sei der Fahrer (ein etwa 50 Jahre alter Mann, mit schwarzer Lederjacke bekleidet, ein schlafendes Kleinkind im Auto) weitergefahren.

Der Junge, der in der Folge Schmerzen verspürte, erzählte erst nach der Schule von dem Vorfall, sodass er erst am Abend medizinisch untersucht wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht den Fahrer des Pick-Ups sowie weitere Unfallzeugen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04181 2850.

