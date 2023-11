Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Suchmaßnahmen nach zunächst vermutetem Unglücksfall

Jesteburg (ots)

Am Montagabend, 06.11.2023, wurde der Polizei eine 40-jährige Frau, Patientin einer Klinik in Jesteburg, als vermisst gemeldet. Da die Frau die Klinik gegen 18 Uhr verlassen habe, und bis 23.30 Uhr immer noch nicht zurückgekehrt sei, vermute man Orientierungslosigkeit oder einen Unglücksfall beim Spazierengehen. Noch in der Nacht haben Kräfte der Polizei sowie mehrerer Feuerwehren in Jesteburg nach der Frau gesucht. Dabei kamen auch eine Drohne sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Am Dienstag, gegen 04.50 Uhr, wurde die Suche unterbrochen und bei Tageslicht fortgesetzt.

Im Zuge parallel geführter Ermittlungen am Dienstag ergaben sich dann jedoch Anhaltspunkte dafür, dass die Frau die Klinik verlassen hatte, indem sie sich von einem Bekannten mit einem Fahrzeug abholen ließ, sich aber nicht auf der Station abgemeldet hatte. Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell