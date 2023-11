Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 14-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren ++ Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Buchholz (ots)

14-Jährige auf Fußgängerüberweg angefahren

In der Lindenstraße kam es gestern, 7.11.2023, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 14-jährige verletzt wurde. Gegen 18:10 Uhr wollte die Jugendliche den Fußgängerüberweg, aus dem Bereich Peets Hoff kommend, in Richtung der gegenüberliegenden Ladenzeile überqueren. Während ein Pkw, der von der Kirchstraße kam, bereits angehalten hatte, fuhr eine 57-jährige Frau mit ihrem PKW, vom Bahnhof kommend, über den Überweg und erfasste die bereits mittig auf der Fahrbahn befindliche Jugendliche. Sie wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Verletzung am Kopf. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

An der Ecke Friedhofsweg / Lindhorster Straße kam es gestern, 07.11.2023, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13.20 Uhr wollte ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg der Lindhorster Straße die Einmündung des Friedhoswegs überqueren. Er hatte dazu angehalten und nach seinen Angaben Blickkontakt zur Fahrerin eines schwarzen VW Polo oder Golf aufgebaut, die ihrerseits an der Einmündung gehalten hatte. In der Annahme, er könne die Einmündung queren, fuhr der Junge los. Kurz bevor er am Pkw vorbei war, fuhr die Frau an und erfasste das Hinterrad. Der Junge stürzte auf die Fahrbahn und wurde dabei leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Frau setzte ihre Fahrt in Richtung Lindhorst fort.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Pkw (schwarzer VW Polo oder Golf, Kennzeichen beginnt mit WL) oder dessen Fahrerin machen können. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

