Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut Werkstattwagen aufgebrochen

Winsen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter in Winsen zwei Werkstattwagen aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug entwendet. In der Königstraße brachen der oder die Täter einen weißen Fiat Transporter auf. Im Buchenweizenland war es ein Mercedes Transporter. In beiden Fällen hatten es die Täter auf Akkuschrauber, Sauger, Bohrmaschinen und anderes Werkzeug abgesehen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Winsen nimmt dazu Hinweise entgegen (04171/7960)

