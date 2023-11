Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 03.11.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

- mehrere Trunkenheiten im Straßenverkehr

Am Samstagmittag stoppte eine Polizeistreife aus Salzhausen in der Dorfstraße in Vierhöfen einen Kleintransporter. Der 40-jährige Fahrzeugführer erreichte beim Pusten einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem ist der Herr nicht im Besitz eines Führerscheins.

In Meckelfeld wurde Sonntagmorgen um 01:20 Uhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw kontrolliert. Der Fahrzeugführer stand mit 1,91 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

In Buchholz wurde ebenfalls am Sonntagmorgen gegen 02:05 Uhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw im Innenstadtbereich angehalten. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser ist im Ergebnis positiv auf THC. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe entnommen.

Neu Wulmstorf - Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen

Die 30-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw befuhr am Sonntag, um 00:40 Uhr, die Elstorfer Straße aus Elstorf kommend in Fahrtrichtung Daerstorf. Ausgangs einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten und einen Baum. Die vier Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Wettbüro

Am Freitag um 23:48 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wettbüro in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf ein und entwendeten die Kasse mit Wechselgeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort.

Winsen (Luhe) - Einbruch in Elektronikfachgeschäft

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Elektronikfachgeschäft in der Rathausstraße in Winsen (Luhe). Vermutlich bis zu vier Täter entwendeten Smartphones sowie Zubehör und flüchteten fußläufig. Zeugen riefen die Polizei, zwei Tatverdächtige konnten in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Zeugen, die sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten dies unter 04171/7960 zu tun.

Toppenstedt - Verstoß gegen das Waffengesetz

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei nach Toppenstedt gerufen. Dort habe ein 22-jähriger Mann aus Hamburg gegenüber einem Bekannten angedroht, sich etwas antun zu wollen. Er flüchtete vor den eintreffenden Beamten über ein Feld, konnte jedoch gestellt werden. Der Mann führte eine Schreckschusswaffe mit. Die Waffe wurde dem Mann abgenommen, ein Strafverfahren nach dem Waffengesetzt wurde eingeleitet. Der Mann wurde im psychiatrischen Krankenhaus Lüneburg untergebracht.

Meckelfeld - Zusammentreffen von Magdeburger Fußballfans

Anlässlich des Fußballspiels der 2. Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem 1.FC Magdeburg kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. Durch Anwohner in Hörsten wurden der Polizei gegen 14:30 Uhr ca. 30 Fahrzeuge mit Magdeburger Kennzeichen gemeldet, die sich auf einem Parkplatz am See im Großen Moor sammelten. Festgestellt wurden ca. 120 schwarz gekleidete Personen.

Da der Grund des Zusammentreffens der Polizei unklar war, wurden diverse Kräfte der Polizei Niedersachsen und der für den Fußballeinsatz in Hamburg eingesetzten Bundespolizei zusammengezogen.

Die mittlerweile auf ca. 250 Personen angewachsene Fangruppe hielt sich weiterhin in der Nähe ihrer Fahrzeuge auf. Unter Begleitung der Bundespolizei verließen die Fans dann gegen 17:30 Uhr ohne besondere Vorkommnisse die Örtlichkeit mit ihren Pkw in Richtung Hamburg.

