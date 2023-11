Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Radfahrer geschubst und geschlagen ++ Seevetal/Meckelfeld - Kind angefahren ++ Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Ladengeschäft

Buchholz (ots)

Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 1.11.2023, gegen 17:50 Uhr, wurde die Polizei wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf bis zehn Personen in die Bremer Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Beamten war keine Personengruppe mehr feststellbar. Die Polizisten trafen auf einen 30-jährigen Mann, der eine Verletzung am Hinterkopf hatte. Er wurde ambulant im Krankenhaus behandelt, machte aber keine weiteren Angaben zum Sachverhalt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer Hinweise zum Hergang oder zu den beteiligten Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen/Luhdorf - Radfahrer geschubst und geschlagen

Ein 35-jähriger Mann hat in der Nacht zum 2.11.2023 Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Demnach war er am 1.11.2023, gegen 19 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Postweg, von der Radbrucher Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von zwei oder drei unbekannten Männern unvermittelt geschubst und zu Fall gebracht wurde. Anschließend wurde er von den Tätern mehrfach geschlagen und getreten, bevor sie in unbekannte Richtung wegliefen. Der 35-Jährige erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen. Er ließ sich zunächst im Krankenhaus untersuchen erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Seevetal/Meckelfeld - Kind angefahren

Eine 69-jährige Frau hat am Mittwoch, 1.11.2023, einen Verkehrsunfall auf der Straße An den Höfen verursacht und dabei einen 13-Jährigen schwer verletzt. Die Frau war gegen 16:35 Uhr mit ihrem PKW in Richtung Over gefahren, als der Junge mit seinem Fahrrad in Höhe eines Fußgängerüberwegs die Straße überqueren wollte. Die Frau bemerkte den Jungen zu spät und kollidierte frontal mit ihm. Der 13-Jährige wurde auf die Straße geschleudert. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Seevetal/Meckelfeld - Einbruch in Ladengeschäft

In der Nacht zum 1.11.2023, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 9:40 Uhr, sind Unbekannte in ein Friseurgeschäft an der Straße Am Felde eingebrochen. Die Täter hatten die Eingangstür aufgehebelt und anschließend den Laden durchsucht. Sie stahlen Bargeld, Haarpflegeprodukte und Elektrogeräte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell