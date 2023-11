Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Raubüberfall im Getränkemarkt ++ Buchholz - 92-jährige Frau in eigener Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen ++ Jesteburg - Raub unter Jugendlichen ++ u.w.M.

Seevetal/Maschen (ots)

Raubüberfall im Getränkemarkt

Ein Getränkemarkt an der Schulstraße ist am Montag, 30.10.2023 von einem unbekannten Mann überfallen worden. Zum Ladenschluss gegen 21:30 Uhr betrat der schwarz gekleidete und maskierte Täter den Markt. Er forderte den 20-jährigen Angestellten auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Dabei hantierte er drohend mit einem Messer vor dem Tresen. Nachdem der Angestellte das Geld entnommen und in die Tasche des Unbekannten gesteckt hatte, verließ dieser das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 20-jährige blieb äußerlich unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Der Täter war von schlanker Statur und gänzlich schwarz gekleidet. Er war mit einer blauen Maske oder Kapuze maskiert und trug blaue Einweghandschuhe. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Buchholz - 92-jährige Frau in eigener Wohnung überfallen - Polizei sucht Zeugen

Am 31.10.2023, gegen 8:40 Uhr, klingelte es an der Wohnungstür einer 92-jährigen Frau, die in einem Mehrfamilienhaus an der Hamburger Straße wohnt. Als die Frau die Tür geöffnet hatte, wurde sie unvermittelt von der Person in die Wohnung geschoben und umklammert. Die 92-Jährige schrie um Hilfe und wehrte sich nach Kräften. Nach einem kurzen Augenblick ließ die Person von der Frau ab und flüchtete wieder aus der Wohnung. Die Seniorin blieb unverletzt. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der oder die Täterin war schwarz gekleidet und gänzlich maskiert, circa 175 cm groß und von schmächtiger Statur.

Der Hintergrund dieses Angriffs ist noch völlig unklar. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und Spuren in der Wohnung der Frau gesichert. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Jesteburg - Raub unter Jugendlichen

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 18:35 Uhr, sind vier 14-Jährige im Bereich des Famila-Parkplatzes an der Schützenstraße von vier anderen Jugendlichen beraubt worden. Die Täter drohten den Jugendlichen Schläge an und durchsuchten ihre Taschen. Einem 14-Jährigen nahmen sie einen zehn-Euro-Schein aus der Tasche. Anschließend flüchteten die Täter auf zwei Motorrollern.

Im Zuge der Fahndung sind ein 14- und ein 15-jähriger Beschuldigter mit ihrem Roller von der Polizei nach kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt worden. Die anderen beiden konnten unerkannt entkommen.

Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen Raubes eingeleitet. Zudem waren sie ohne Führerschein auf einem nicht versicherten Kleinkraftrad unterwegs. Auch hierzu wurden mehrere Strafanzeigen geschrieben. Der Motorroller wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Mittätern dauern an.

Seevetal und Jesteburg - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Eichenweg in Hittfeld kam es in der Zeit zwischen dem 30.10.2023, 22 Uhr und dem 31.10.2023, 5 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten dabei Schmuck.

In Jesteburg kam es am Dienstag, 31.10.2023, in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Auch dort beschädigten die Täter eine Fensterscheibe, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume, bevor sie vermutlich von einem nach Hause kommenden Bewohner gestört wurden. Dennoch konnten die Täter Bargeld und andere Wertsachen erbeuten.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den fraglichen Bereichen aufgefallen sind. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Marschacht/Niedermarschacht - Verkaufsautomat beschädigt

Am Dienstag, 31.10.2023, gegen 15 Uhr, ist ein in einem Verkaufsraum an der Elbuferstraße aufgestellter Automat für Lebensmittel beschädigt worden. Ein noch unbekannter Mann warf die Scheibe des Automaten mit einem Stein ein und entwendete anschließend mehrere Pakete Eier und Joghurt. Der Sachschaden, der an dem Automaten entstanden ist, wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und wertet Videoaufzeichnungen aus.

