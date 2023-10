Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 27.10.2023, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 29.10.2023, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitagnachmittag wurde ein Einfamilienhaus im Maisenweg das Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Mit u.a. Schmuck verließ die unbekannte Täterschaft das Grundstück in unbekannte Richtung.

Buchholz/ Holm-Seppensen - Einbrecher wurden gestört

Am Freitagabend kam es zu einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Keilerweg. Gegen 22:40 Uhr stellten hier aufmerksame Spaziergänger verdächtige Geräusche von einem Grundstück fest. Diese konnten zwei fußläufig flüchtige, männliche Personen im Schein der Taschenlampe feststellen. Am Gebäude stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen Einbruchsversuch fest. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach den Personen verliefen erfolglos. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zu den Wohnungseinbruchdiebstählen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181 285-0 entgegen.

Buchholz - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagabend kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Dibberser Mühlenweg den 29-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Da sich herausstellte, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Buchholz - Trunkenheitsfahrt

Am Freitagnachmittag wurde ein 51-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Inzmühlener Straße gestoppt. Die Polizeibeamten stellten eine Beeinflussung aufgrund alkoholischer Getränke fest. Ein Atemalkoholtest ergab 0,89 Promille. Eine Verkehrsordnungswidrigkeit wurde eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Jesteburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Die Polizeibeamten kontrollierten einen Pkw mit zwei Jugendlichen 16-jährigen Fahrzeugführern in der Harburger Straße. Diese versuchten vorher noch mit einem Fahrerwechsel die Beamten in die Irre zu führen. Dies machte jedoch wenig Sinn, da keiner der Jugendlichen einen Führerschein vorweisen konnte. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen beide Jugendlichen eingeleitet.

Hollenstedt - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmorgen wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Tostedter Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Es stellte sich heraus, dass dieser den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hollenstedt - Brand auf einem Balkon

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache auf einem Balkon im 1. OG eines Mehrparteienhauses, in der Straße Achtern Schünen, Gegenstände in Brand. Die Bewohner wurden evakuiert. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Am Balkon entstand entsprechender Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Zeugen, welche dahingehend Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten Kontakt mit der Polizei Buchholz unter 04181 285-0 aufzunehmen.

Seevetal/Beckedorf - Unfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagvormittag gegen 10:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Malfeldstraße. Eine 60-Jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Postweg in Richtung Malfeldstraße und wollte bei ausgefallener Lichtsignalanlage nach links in die Malfeldstraße einbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten 43-Jährigen Fahrer eines Lkw, welcher die Malfeldstraße in Richtung Beckedorf befuhr. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr konnte bis zur vollständigen Räumung einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Seevetal/Meckelfeld - Mülltonnen in Brand gesetzt

Am frühen Samstagmorgen gegen kurz vor 01:00 Uhr wurde der Polizei Seevetal ein Brand mehrere Mülltonnen in der Straße "Appenstedter Weg" im Bereich des dortigen Jugendzentrums gemeldet. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Tonnen durch unbekannte Personen auf bisher noch ungeklärte Weise in Brand gesetzt wurden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden

Neu Wulmstorf - Pkw-Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag, ca. 20:00 Uhr auf Freitag, ca. 07:30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Pkw in der Hamburger Straße entwendet. Der schwarz-weiße Toyota RAV4 stand am Fahrbahnrand geparkt. Wie die Täter den Pkw unbemerkt öffnen und starten konnten, ist derzeit noch unklar. Der Schadenssumme beläuft sich auf ca. 32.000 Euro Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Ladungsdiebstahl auf der BAB 7 im Bereich Garlstorf

Nach vier Fällen von Ladungsdiebstahl durch Planeschlitzen in der letzten Woche im Bereich Seevetal Ramelsloh kam es zu zwei weiteren Taten auf zwei BAB-Parkplätzen im Bereich Garlstorf. Dort wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und von Freitag auf Samstag jeweils ein Sattelzug angegangen. Durch die aufgeschlitzten Planen wurden Waren in einem Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Der Schaden an den Planen wird mit ca. 2000 Euro pro Sattelzug angegeben. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden.

Fundhund auf einem BAB-Parkplatz im Bereich Ramelsloh

Am Sonntagmorgen, gegen 09:00 Uhr, wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein ausgesetzter Hund auf dem BAB Parkplatz Hasselhöhe (Bereich Ramelsloh) gemeldet. Dieser sollte von den Kollegen zu einer nahegelegenen Tierarztpraxis für weitere Maßnahmen transportiert werden. Nachdem sie den Parkplatz verlassen hatten, meldete sich über Notruf ein norwegischer Tourist. Der hatte in seinem Wohnwagen auf dem Parkplatz geschlafen und den Hund draußen gelassen. Die Freude war natürlich groß, als der Hund wieder übergeben wurde.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Freitagnachmittag kam ein 63-Järhiger zwischen Luhdorf und Bahlburg mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und mit einem Hubschrauber schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L234 zeitweise gesperrt.

Winsen (Luhe) - E-Scooter Diebstahl beim Famila Am Samstag kam es tagsüber zu einem E-Scooter Diebstahl beim Fahrradunterstand am Famila-Markt. In diesem Zusammenhang wurde ein verdächtiger Mann im Bereich der Fahrradständer beobachtet. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Winsen (Luhe) - Tel. 04171 7960

Undeloh - Brand einer Mülltonne an einem Gasthof

Mutmaßlich am frühen Sonntagmorgen brannte eine Mülltonne nahe der Gebäudewand eines Gasthofes in der Wilseder Straße. Festgestellt wurden hier gegen 06:45 Uhr die geschmolzenen, glühenden Überreste. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Flammen unbemerkt in das Fachwerk oder in das Reetgedeckte Dach vorgedrungen waren, wurde das Gebäude evakuiert. Nachlöscharbeiten sowie eine Absuche nach möglichen Glutnestern erfolgte durch die örtliche Feuerwehr. Hinweise zur Brandursache werden von der Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171 796-0 entgegengenommen.

Egestorf - Wohnungseinbruchdiebstahl

In dem Zeitraum der letzten zwei Wochen gelangten unbekannte Täter mittels Gewalteinwirkung in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Hier wurde das Gebäude nach einer gründlichen Absuche mit bisher noch unbekanntem Diebesgut, unerkannt verlassen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden durch die Polizei in Buchholz unter 04181 285-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell