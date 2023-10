POL-WL: Zimmerbrand in Wohnunterkunft

Tostedt (ots) - Am Montag, 23.10.2023, gegen 12:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Parkplatz eines Kaufhauses an der Poststraße gerufen. Der Fahrer eines mit Gas angetriebenen Pkw hatte während der Fahrt Rauch an seinem Fahrzeug bemerkt und auf dem Parkplatz angehalten. Innerhalb kürzester Zeit geriet das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr begann sofort nach ...

